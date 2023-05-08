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Türkiye gün sayarken onlar tercihini yaptı: Türk seçmen sandık mesaisinde! '2018' detayı dikkat çekti

08.05.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye kritik geri sayımlar için gün sayarken yurt dışındaki birçok Türk vatandaşı sandık başına gitti. Yurt dışında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi için 75 ülkede, 156 noktada sandık kuruldu. 2018 ile karşılaştırıldığında yurt dışı Türk seçmenin oy verme oranında dikkat çeken bir değişim gözlendi. Bir ülkede ise sandık başında olay çıkması üzerine yerel polis olağanüstü durum ilan etti. İşte Türkiye'nin seçimi için 14 Mayıs'a dek dünyada gerçekleşen oy verme işlemlerinden ayrıntılar...

Türkiye gün sayarken onlar tercihini yaptı: Türk seçmen sandık mesaisinde! '2018' detayı dikkat çekti

Ülke tarihinin en önemli seçimi olarak değerlendirilen 2023 seçimleri için 75 ülkede sandık mesaisinden çeşitli detaylar geldi. 2018'de yurt dışında oy kullanan Türk vatandaşı sayısı 1 milyon 26 bin 152 olurken 2023 seçimleri için oy kullanan seçmen sayısı şimdiden 1 milyon 500 bini aştı.

HOLLANDA

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için, Hollanda’nın Lahey, Deventer ve Amsterdam’daki oy verme işlemi, pazar akşamı yerel saatle 21:00’de sona erdi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işleminin sona ermesine kısa bir süre kala olay çıktı. Yaşanan arbede ve kaosun ardından Amsterdam polisi olağanüstü durum ilan etti. Oy verme işleminin gerçekleştiği RAI Fuar ve Kongre Merkezi’ne polis helikopteri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sandık başında görevli yaklaşık 100 kişinin, olayın ardından hala RAI’de kaldığı ve oy sandıkları ile pusulaları güvence altına aldıkları belirtildi. Oy sandıkları, Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından, güvenli bir yere götürüldü.
Hollanda’da kullanılan oy pusulaları, 14 Mayıs’tan önce Türkiye’ye gönderilecek. Hollanda’da yaklaşık 260 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını oy kullanma hakkı bulunuyor.

Hollandalı düşünce kuruluşu Clingendael Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Hollanda’daki Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 56 civarında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında yapılan seçimlerde, Avrupa’da Türk seçmenlerin yoğun olduğu Belçika‘nın ardından en büyük desteği Hollanda’da aldı.

Hollanda’da oy kullanan Türk seçmenin yüzde 73,3’ü tercihini Erdoğan’dan yana kullandı. Belçika’da bu oran yüzde 74,9 olarak gerçekleşti.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulan sandıklarda Türk seçmenler, 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Türkiye'nin Üsküp ve Tiran Büyükelçiliklerinde oy verme işleminin dün yerel saatle 21.00'da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

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KOSOVA

Kosova'da da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kosova'daki Türk seçmenler, Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda 6-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin dün yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Oy pusulaları, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

YSK verilerine göre, Kuzey Makedonya'da 4 bin 107, Arnavutluk'ta 1416, Kosova'da ise 2 bin 192 kayıtlı seçmen bulunuyor.

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BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'teki Türk seçmenler, Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin dün yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

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KARADAĞ

Diğer bir Batı Balkan ülkesi Karadağ'da da oy kullanma işlemi dün yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Başkent Podgoritsa'da ilk kez Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi bitti.

Oy kullanma işlemi önceki gün, yerel saatle sabah 09.00'da başlayan Karadağ'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 1704 kayıtlı seçmen bulunuyor.

SIRBİSTAN

Sırbistan'daki kayıtlı Türk seçmenler için oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de tamamlandı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda dün sabah başlayan oy kullanma süreci dün akşam sona erdi.

Büyükelçilikten alınan verilere göre, Sırbistan'da ilk gün 482, ikinci gün de 774 kişi oyunu kullandı.

YSK verilerine göre, Sırbistan'da 2 bin 311 Türk seçmen bulunuyor.

AVUSTRALYA’DA 18 BİN 984 SEÇMEN OY KULLANDI

Avustralya’da 29 Nisan 2023 günü yerel saatle 09.00’da başlayan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi bugün sona erdi. Toplam 53 bin 500 kayıtlı seçmenden 18 bin 984’ü oy kullandı. Canberra Büyükelçiliği’nde 222 oy, Sydney Başkonsolosluğu’nda 8 bin 433 oy, Melbourne Başkonsolosluğu’nda ise 10 bin 329 oy kullanıldı.

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Avustralya’daki seçmenler, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 15 bin 200, 2018 Milletvekili Seçimlerinde ise toplam 14 bin 894 oy kullanmıştı.

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Melbourne’da kurulan 3 sandıkta ilk oyu sabahın erken saatlerinde gelen 81 yaşındaki Yozgatlı Mevlüde Doğan, kullanmıştı. 50 yıldır Melbourne’da yaşadığını söyleyen Mevlüde Doğan, “Devletime milletimize hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.

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(AA-DHA-BBC Türkçe)

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