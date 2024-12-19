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Türkiye güne bu operasyonla uyandı! 54 ilde 319 kişi gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.12.2024 08:26
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Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de yasa dışı kumar. İçişleri Bakanı Yerlikaya 54 ilde operasyon yapıldığını belirterek 319 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yasa dışı kumarla ilgili geçtiğimiz günlerde de ünlü isimlere operasyon düzenlenmiş bazı isimler tutuklanmıştı.

Türkiye güne bu operasyonla uyandı! 54 ilde 319 kişi gözaltına alındı

Yasa dışı kumarla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler 54 ilde organize olarak 319 kişiyi yakaladı. Bakan Yerlikaya kaksız kazanç sağlayıp insanların hayatını mahvedenler için, "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.

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HANGİ İLLERDE OPERASYON DÜZENLENDİ?

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından, "54 ilde ’Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik düzenlenen ’Siberağ-12’ operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya operasyonu şu sözlerle duyurdu;

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen “SİBERAĞ-12” operasyonlarında şüphelilerin;

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Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi yapmak" suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu: 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ali Yerlikaya kumar
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