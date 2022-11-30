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Türkiye güne Denizli'den gelen vahşet haberiyle uyandı! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

30.11.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir adam tartıştığı karısını saçlarından sürükleyerek götürdüğü boş arazide başını keserek öldürdü. Babasını da bıçaklayan koca gözaltına alındı. Kocanın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Babanın hayati tehlikesi bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye güne Denizli'den gelen vahşet haberiyle uyandı! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Dehşete düşüren olay, Denizli Pamukkale'de meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşiyle tartışan Ahmet Emre Irmak, saçlarından sürükleyerek götürdüğü eşini başını keserek öldürdü. Babasını da yaralayan koca suç aletiyle gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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EŞİNİN BAŞINI KESTİ

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı başını keserek öldürdü.

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SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİASI

Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Emre Irmak’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi. Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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