Türkiye Güney Afrika ülkelerinde bin 350 hisse kurban eti dağıttı

CAPE TOWN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kesilen bin 350 hisse kurban, Güney Afrika, Svaziland, Mozambik ve Lesoto'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türkiye'den Afrika'ya bağışlanan kurbanlar TDV aracılığıyla Güney Afrika, Mozambik ve Lesoto'da kesildi.

TDV gönüllüsü Burak İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da çok sayıda insanın et ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yardımları alan insanlar Türkiye ve Türk halkına teşekkür ve dua ediyorlar. Bu yıl Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da 420 hisse ile yaklaşık 4 bin aileye ulaştık. Ayrıca insanlara yerel dilleri olan Çeçova dilinde Kur'an-ı Kerim meali dağıttık." dedi.

Svaziland'da dağıtım yapan TDV gönüllüsü Mustafa Toprak, bu ülkede 140 hisse kurbanın 750 aileye ulaştırıldığını söyledi.

Toprak "İnsanlar bu uzak coğrafyaya birşeyler vermek için geldiğimizi öğrenince çok şaşırdılar. 'İnsanlar buraya genelde almaya gelirler siz vermeye gelmişsiniz' diyerek bizlere teşekkür ve dualar ettiler." diye konuştu.

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