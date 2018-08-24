Türkiye Güney Afrika ülkelerinde bin 350 hisse kurban eti dağıttı

CAPE TOWN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kesilen bin 350 hisse kurban, Güney Afrika, Svaziland, Mozambik ve Lesoto'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Türkiye'den Afrika'ya bağışlanan kurbanlar TDV aracılığıyla Güney Afrika, Mozambik ve Lesoto'da kesildi.
TDV gönüllüsü Burak İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da çok sayıda insanın et ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yardımları alan insanlar Türkiye ve Türk halkına teşekkür ve dua ediyorlar. Bu yıl Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da 420 hisse ile yaklaşık 4 bin aileye ulaştık. Ayrıca insanlara yerel dilleri olan Çeçova dilinde Kur'an-ı Kerim meali dağıttık." dedi.
Svaziland'da dağıtım yapan TDV gönüllüsü Mustafa Toprak, bu ülkede 140 hisse kurbanın 750 aileye ulaştırıldığını söyledi.
Toprak "İnsanlar bu uzak coğrafyaya birşeyler vermek için geldiğimizi öğrenince çok şaşırdılar. 'İnsanlar buraya genelde almaya gelirler siz vermeye gelmişsiniz' diyerek bizlere teşekkür ve dualar ettiler." diye konuştu.
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- İHH'den 405 hisse kurban
Kurban yardımları hakkında AA muhabirine konuşan İHH Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Gündüz de bu yıl Güney Afrika'da 405 hisse kurban keserek binlerce ihtiyaç sahibine et yardımı yaptıklarını söyledi.
Bu yıl "Paylaştığın Senindir" sloganıyla 103 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Gündüz, bu yardımlarla aynı zamanda ilgili ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Gündüz, "Bu yıl İHH olarak Svaziland ve Güney Afrika'da 405 hisse keserek et yardımlarını binlerce aileye ulaştırdık. Aynı zamanda çocuklara şeker ve kıyafet dağıtarak sevinçlerine ortak olduk ve bayramı daha fazla hissetmelerine yardımcı olduk." diye konuştu.
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- Avrupa'da yaşayan Türklerden 280 hisse kurban
Avrupa'da yaşayan Türklerden topladığı yardımları dünyanın dört bir yerine ulaştıran Hasene Derneği ise bu yıl Güney Afrika'da 280 hisse kurban kesti.
Hasene Derneği gönüllüsü Hasan Ali Burhan, bölge insanının Türklerden et yardımı geleceğini bildiği için beklenti içinde olduklarını söyledi.
Dağıttıkları etlerin ihtiyaç sahiplerine yetmediğini ifade eden Burhan, "Dağıtımını yaptığımız hisseler et almaya gelen insanlara yetmedi. Bazı insanlar eli boş dönmek zorunda kaldı. Gelecek yıllarda daha fazla çalışarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
TDV tarafından Lesoto'da kesilen 105 hisse kurban da 400 aileye dağıtıldı.
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