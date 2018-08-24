HABER

Türkiye Güney Afrika ülkelerinde bin 350 hisse kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

Türkiye Güney Afrika ülkelerinde bin 350 hisse kurban eti dağıttı

CAPE TOWN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından kesilen bin 350 hisse kurban, Güney Afrika, Svaziland, Mozambik ve Lesoto'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türkiye'den Afrika'ya bağışlanan kurbanlar TDV aracılığıyla Güney Afrika, Mozambik ve Lesoto'da kesildi.

TDV gönüllüsü Burak İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da çok sayıda insanın et ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yardımları alan insanlar Türkiye ve Türk halkına teşekkür ve dua ediyorlar. Bu yıl Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da 420 hisse ile yaklaşık 4 bin aileye ulaştık. Ayrıca insanlara yerel dilleri olan Çeçova dilinde Kur'an-ı Kerim meali dağıttık." dedi.

Svaziland'da dağıtım yapan TDV gönüllüsü Mustafa Toprak, bu ülkede 140 hisse kurbanın 750 aileye ulaştırıldığını söyledi.

Toprak "İnsanlar bu uzak coğrafyaya birşeyler vermek için geldiğimizi öğrenince çok şaşırdılar. 'İnsanlar buraya genelde almaya gelirler siz vermeye gelmişsiniz' diyerek bizlere teşekkür ve dualar ettiler." diye konuştu.
\

- İHH'den 405 hisse kurban

Kurban yardımları hakkında AA muhabirine konuşan İHH Güney Afrika Koordinatörü Mehmet Gündüz de bu yıl Güney Afrika'da 405 hisse kurban keserek binlerce ihtiyaç sahibine et yardımı yaptıklarını söyledi.

Bu yıl "Paylaştığın Senindir" sloganıyla 103 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Gündüz, bu yardımlarla aynı zamanda ilgili ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gündüz, "Bu yıl İHH olarak Svaziland ve Güney Afrika'da 405 hisse keserek et yardımlarını binlerce aileye ulaştırdık. Aynı zamanda çocuklara şeker ve kıyafet dağıtarak sevinçlerine ortak olduk ve bayramı daha fazla hissetmelerine yardımcı olduk." diye konuştu.
\

- Avrupa'da yaşayan Türklerden 280 hisse kurban

Avrupa'da yaşayan Türklerden topladığı yardımları dünyanın dört bir yerine ulaştıran Hasene Derneği ise bu yıl Güney Afrika'da 280 hisse kurban kesti.

Hasene Derneği gönüllüsü Hasan Ali Burhan, bölge insanının Türklerden et yardımı geleceğini bildiği için beklenti içinde olduklarını söyledi.

Dağıttıkları etlerin ihtiyaç sahiplerine yetmediğini ifade eden Burhan, "Dağıtımını yaptığımız hisseler et almaya gelen insanlara yetmedi. Bazı insanlar eli boş dönmek zorunda kaldı. Gelecek yıllarda daha fazla çalışarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

TDV tarafından Lesoto'da kesilen 105 hisse kurban da 400 aileye dağıtıldı.

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Yılkı atları, su içmek için köye indiYılkı atları, su içmek için köye indi
Rus trol hesapları aşı hakkında bilgi kirliliği yaratıyorRus trol hesapları aşı hakkında bilgi kirliliği yaratıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika kurban

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

İlginizi Çekebilir

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.