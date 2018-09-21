Türkiye, Güney Kore ve Kuzey Kore zirvesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında 18-20 Eylül'de Pyongyang'da düzenlenen üçüncü zirve ve Pyongyang Ortak Bildirisi'nin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 18-20 Eylül'de Pyongyang'da gerçekleştirilen üçüncü zirve ve Pyongyang Ortak Bildirisi'nin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, sürecin Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlayacak şekilde sonuçlanmasını samimiyetle arzu etmektedir." ifadesine yer verildi.

Moon ve Kim, iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vermiş ve ortak bir bildiriye imza koymuştu. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı belirtilmişti.

