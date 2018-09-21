HABER

Türkiye, Güney Kore ve Kuzey Kore zirvesinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 18-20 Eylül'de Pyongyang’da gerçekleştirilen üçüncü zirveyi ve Pyongyang Ortak Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında 18-20 Eylül'de Pyongyang'da düzenlenen üçüncü zirve ve Pyongyang Ortak Bildirisi'nin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 18-20 Eylül'de Pyongyang'da gerçekleştirilen üçüncü zirve ve Pyongyang Ortak Bildirisi'nin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, sürecin Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı sağlayacak şekilde sonuçlanmasını samimiyetle arzu etmektedir." ifadesine yer verildi.

Moon ve Kim, iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vermiş ve ortak bir bildiriye imza koymuştu. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı belirtilmişti.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu ToplantısıMÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantısı
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bildiri Dışişleri Bakanlığı Güney Kore Kuzey Kore Türkiye Zirve

En Çok Okunan Haberler

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.