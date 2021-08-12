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Türkiye Güney Kore'yle 17,5 Milyar TL'lik Swap Anlaşması Yaptı

12.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar TL’lik Swap anlaşması yapıldığı açıklandı. Açıklama, Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapıldı.

Türkiye Güney Kore'yle 17,5 Milyar TL'lik Swap Anlaşması Yaptı

Türkiye ve Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar TL’lik swap anlaşması yapıldığı açıklandı. Açıklama, Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapıldı.

Açıklamada söz konusu anlaşmanın 17,5 milyar TL yani 2,3 trilyon Güney Kore Wonu olduğu belirtildi. Anlaşmanın süresinin 3 yıl olduğu karşılıklı anlaşma durumunda bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Swap anlaşmasına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee imza koydular.

Yapılan açıklamada bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ödeme sistemi oluşturularak ticaretin geliştirilmesi ve finansal işbirliği için düzenlendiği ifade edildi. Anlaşmanın amacının iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası henüz anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapmadı. Merkez Bankası’nın da bir açıklamayla anlaşmaya ilişkin bilgiler paylaşması bekleniyor.

Türkiye son olarak 2019 yılında Çin’le de swap anlaşması yapmıştı. İlk başta 35,1 milyar TL olarak yapılan bu anlaşma daha sonra 46 milyar TL’ye yükseltilmişti.

Türkiye’nin aralarında Azerbaycan’ın bulunduğu başka ülkelerle de swap anlaşması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Swap anlaşmaları belirli bir süre için iki farklı para biriminin karşılıklı olarak belirli bir oranda değiş tokuşu anlamına geliyor. Bu sayede faizi yüksek olan para biriminin faizinden yararlanmak mümkün olabilirken karşılık olarak kur artışı riski de bu para birimleri için ortadan kaldırılmış oluyor.

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