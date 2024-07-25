Türkiye günlerce Ata Emre Akman cinayetini konuştu! Karar TBMM'ye gönderildi

Balıkesir Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, sipariş teslim etmek için gittiği sokakta hiç tanımadığı E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

CANİYE 24 YIL, BABAYA BERAAT

E.Ö. hakkında “Canavarca hisle öldürme” suçundan 24 yıl, katil zanlısını “Canavarca hisle öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanan babası Orhan Ö. hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi cezada hiçbir takdiri indirim yapmadan E.Ö.’yü 24 yıl hapis cezasına çarptırırken baba Orhan Ö.'nün ise beraatine karar verdi.

"ACIMASIZCA VE HUNHARCA SAVURDU"

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan 35 sayfalık gerekçeli kararda, E.Ö. ile Ata Emre Akman arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmadığı, E.Ö.’nün ilk defa karşılaştığı Akman’la çok kısa bir süre konuşmasının ardından elindeki bıçağı acımasızca ve hunharca savurduğu belirtildi.

"İÇİNDEKİ SADİST DUYGULARIN TEZAHÜRÜ"

E.Ö.’nün öldürücü bölgeleri hedef alarak 25 bıçak darbesiyle Akman’ı öldürmesiyle ilgili “Failin eylemini her türlü insani duygu, düşünce ve değerden arınmış şekilde, pervasız ve fütursuzca, içindeki sadist duyguların tezahürü sonrası maktulü sebepsiz olarak sırf öldürmek için öldürdüğü ve suça konu eylemin yasa metnindeki canavarca hisse vücut verdiği kabul edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KARAR MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Habertürk'ün haberine göre; gerekçeli kararda hakimlerin kanun doğrultusunda karar verdiği, adaletin verilen kararlar ve infazla birlikte tesis edildiği, eğer adalete olan inancın tam olarak sağlanması durumunda kimsenin ‘sosyal medyada adalet noktasında medet ummayacağı’ ifadeleri kullanıldı. Adalet duygusunun tatmin edilmesi için cezanın infazında ortaya çıkacak aksaklıkların düzenlenmesi için kararın TBMM Adalet Komisyonu’na gönderilmesine karar verildi.