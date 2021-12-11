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Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! ABD'li Sarai Sierra'yı öldüren sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası

11.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'yı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı'nın, "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, avukatı olmadan ceza verilmiş olması nedeniyle Tasalı hakkındaki kararı usulden bozdu. Yeniden yargılanan Tasalı'ya yerel mahkeme bir kez daha aynı cezayı verdi.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! ABD'li Sarai Sierra'yı öldüren sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası

ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CİNAYET SUÇUNDAN MÜEBBET HAPSİ ONANMIŞTI

Ziya Tasalı'nın "Kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanmıştı. Ancak "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'da bozulmuştu. Yeniden yargılanmasına karar verilen sanık Ziya Tasalı, 21 Mart 2019'da bir kez daha hakim karşısına çıkmıştı. Yerel mahkeme, Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Dosya yeniden Yargıtay'a gitti. Yargıtay, sanığın avukatı olmadan hüküm kurulması nedeniyle davayı usulden bozdu.

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İKİNCİ KEZ AYNI CEZAYI ALMIŞ OLDU

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık Ziya Tasalı da eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere bir kez daha toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA

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