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Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! İşte Alperen'i döverek öldüren kişi ve annesi için istenen ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) ile küçük çocuğun annesi hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu! İşte Alperen'i döverek öldüren kişi ve annesi için istenen ceza

Olay, Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta 15 Haziran'da meydana geldi. Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

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SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis, 'Pis Abi' lakaplı şüpheli Harun Sezer'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu Sezer, 29 Haziran’da Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasındaki sazlıkta yakalandı. Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Harun Sezer ve birlikte yaşadığı Emel Öner, 3 yaşındaki Alperen’in ölümü ile ilgili önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

DHA

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