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  4. Türkiye günlerce Fatma Öksüzoğlu'nu konuşmuştu! Yürek burkan detay ortaya çıktı

Türkiye günlerce Fatma Öksüzoğlu'nu konuşmuştu! Yürek burkan detay ortaya çıktı

03.08.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'taki yangında küle dönen evinin önüne attığı yatakta uyurken çekilen fotoğrafı sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan kadının 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadının Alzheimer hastası olduğu ve evinin yandığını hatırlamadığı öğrenildi.

Antalya Manavgat'taki yangın, 7'nci günde de devam ederken, birçok mahallede evler, kullanılamaz hale geldi. Yangında küle dönen evinin önüne attığı yatakta uyurken çekilen fotoğrafı sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan kadının 87 yaşındaki Fatma Öksüzoğlu olduğu ortaya çıktı.

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"EVİMİZ TAMAMEN KÜL OLDU"

Annesinin tek çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Öksüzoğlu, "Annemle beraber kalıyorum. İkimiz beraber yaşıyoruz. Yangının olduğu gece uyumadık. Gece 2 gibi duman bastı. Ahırdaki hayvanları saldık. Arabaya binip denize doğru gittik. Çocuklarım eve bakmak için döndüler ama söndüremediler. Evimiz tamamen kül oldu. Eşim 4 ay önce hayatını kaybetti. Annemle beraber kalıyorduk" dedi.

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"EVİNİN YANDIĞINDAN HABERİ YOK"

Annesinin Alzheimer ve tansiyon hastası olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Evinin yandığından haberi yok. İlk 'Anne evimiz yandı' dedim. 'Ay kocaman ev yandı mı?' dedi sonra unuttu. Şimdi akrabalarımın yanında kalıyorum. Köyde açık ev bulursak orada kalacağız. Annemi almak için geldiler, vermedim. Vermem, o zaten beni görmeden durmaz. Beni 'Anne' diye çağırır. Ben neredeysem o da orada. Bir anneme bakamayacak değilim. Bir o bir ben varım zaten. Benden başkası bakamaz ona" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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