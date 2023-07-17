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  4. Türkiye günlerce konuşmuştu! 6 yaşındaki çocuğun evlendirilme davasında karar günü

Türkiye günlerce konuşmuştu! 6 yaşındaki çocuğun evlendirilme davasında karar günü

17.07.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi ile ilgili duruşma 17 Temmuz'a ertelenmişti. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Davada sona gelinirken, bugün görülecek davanın 5. celsesinde karar çıkması bekleniyor.

Türkiye günlerce konuşmuştu! 6 yaşındaki çocuğun evlendirilme davasında karar günü

6 yaşındaki çocuğun evlendirilme davasını Türkiye günlerce konuşmuştu. Gözlerin karara çevrildiği davada sona yaklaşıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün görülecek 5’inci celsesinde karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU? İŞTE DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edilmişti. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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