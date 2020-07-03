Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

'HAYATIM BOYUNCA LEYLA'YI GÖRMEDİM'

Olayda sanık olarak dinlenen Mehmet Ali Aydemir ifadesinde, “Ben suçsuzum, hayatım boyunca Leyla’yı görmedim tanımıyorum. Sadece bayram günü Nihat Aydemir’le görüştüm. İsmini kaybolduğu zaman öğrendim. Ben olay günü Hamur’a gitmedim. Ben ilk ifademde de verdiğim gibi. Benim Ayşe ablamın evinin önünde okul var. Yaklaşık 30 tane kamera var. İncelenmesini istedim, kabul edilmedi. Benim köyde kimseye zararım yok, herkese iyiliğim dokundu hala da dokunuyor. Leyla’nın kaybolduğu gün ablam doğum yapacaktı. O gün hastanedeydik, kayıtlar var. Kamera kayıtlarının yeniden incelenmesini istiyorum. Benim Nihat Aydemir’le ne düşmanlığım var ki komşum bile değil” dedi.

'BEN BU AİLEYİ TANIMIYORUM'

Duruşmada sanık olarak dinlenen Yıldırım Artam ise, “Bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Kamerada her şey var. Okulun kameraları görüyor. Emniyet kamera sistemleri var. Bakın. Benim bu olayla herhangi bir alakam yok. Ne benim ne de eşimin. Ben köye gitmedim ne de Nihat’la bir alıp veremediğim yok. Ben zaten bu aileyi tanımıyorum, bunlarla alakam yok. Bize attıkları iftiradır. Sizin adaletinize güveniyorum ve beraatımı istiyorum” şeklinde konuştu.