HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye günlerce onu konuştu! Çöp evde bulunmuştu, 20 kiloya çıktı

Türkiye günlerce onu konuştu! Çöp evde bulunmuştu, 20 kiloya çıktı

12.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören C.M.A.'nın (9) bütün yemeklerini yediğini, 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı.

Türkiye günlerce onu konuştu! Çöp evde bulunmuştu, 20 kiloya çıktı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören C.M.A.'nın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"ÇABALAR SONUCUNU VERDİ"

Muhammet'in gayet iyi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, “Bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor. Kilo alımı istediğimiz gibi, artık kalpte, böbrekte, karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor, çünkü zaten gelişme geriliği var, onu da hemen aşmasını beklemiyoruz" dedi.

ghgh

NE ZAMAN TABURCU EDİLECEĞİ BELLİ DEĞİL

En büyük sıkıntının psikiyatrik gözlem olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Psikiyatrik gözlemi de çok sık olmakla beraber yine devam edecek, muhtemelen gelecek içinde uygun bir zamanda taburcu edeceğiz. Taburcu etmek için tam zaman söyleyemiyorum. Bu çocuk muhtemelen ilk etapta devlet denetimine geçeceği için, orada uygun bir ortam hazırlanıyor. O ortam için haber bekliyoruz. İlk geldiğinde 17 kiloydu, şu anda 20'ye yaklaştı. Taburcu olduktan sonra da elbette çok sık göreceğiz. Devlet muhakkak ki uygun bir ortam hazırlayacaktır. Uygun ortamda kendini güvende hissetmesi, hem bedensel hem psikiyatri sağlığını takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece saatlerinde görüntülendi! 100 km...Gece saatlerinde görüntülendi! 100 km...
Cinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtıCinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtı
Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, babaları da kabul etmediAnneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, babaları da kabul etmedi
Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Görüntüleri izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

Görüntüleri izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!

Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.