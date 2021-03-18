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  4. Türkiye günlerce Samsun'daki dehşeti konuşmuştu! Eski koca hakkında flaş karar

Türkiye günlerce Samsun'daki dehşeti konuşmuştu! Eski koca hakkında flaş karar

18.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Türkiye günlerce Samsun'daki dehşeti konuşmuştu! Eski koca hakkında flaş karar

Samsun Canik'te 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşi E.M.'yi öldüresiye döven İbrahim Zarap’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme İbrahim Zarap’ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Dosyanın yeniden Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği, iddianamenin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M. ,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu.

TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZA RET

İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme İbrahim Zarap’ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Samsun

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