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Türkiye Günlük Vaka Sayılarında Dünyada 4’üncü Avrupa’da 1’inci Sırada

27.11.2020 11:31 | Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Vaka Sayılarında Dünyada 4’üncü Avrupa’da 1’inci Sırada

Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca “hasta” sayılarını değil, bütün vaka sayılarını açıklamaya başlamasıyla birlikte Türkiye’nin, Corona virüsüyle mücadelede dünya çapındaki konumu da netleşti

Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca “hasta” sayılarını değil, bütün vaka sayılarını açıklamaya başlamasıyla birlikte Türkiye’nin, Corona virüsüyle mücadelede dünya çapındaki konumu da netleşti. Ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ve bağlı otoritelerinin en son 26 Kasım’da açıkladığı günlük vaka sayılarına göre, Türkiye, dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise en üst sırada bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, daha önce dünyada 15’inci, Avrupa’da ise 9’uncu sırada olan Türkiye’nin yeri son verilere göre değişti. Türkiye’de 26 Kasım’da, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi.

Corona virüsü nedeniyle Türkiye’de toplam ölüm sayısı ise 13 bin 14’e çıktı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye’de 26 Kasım itibariyle Corona virüsü salgını nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti. Bu, salgının başlangıcından bu yana gerçekleşen en yüksek günlük ölüm sayısı. Türkiye, bu sayıyla Avrupa ülkeleri arasında salgın nedeniyle günlük ölümlerde, 8’inci sırada yer alıyor.

Geçmişe dönük vaka sayıları açıklanmadı

Bakan Fahrettin Koca, Eylül ayında yaptığı açıklamada 29 Temmuz'dan beri günlük olarak vaka sayısının değil, hasta sayısının açıklandığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü’yse, Türkiye’nin kamuoyuyla paylaştığı hasta sayısını, diğer ülkelerin günlük vaka sayılarının arasında gösteriyordu. Sağlık Bakanlığı’na göre, ‘vaka’ tanımı semptom gösterip göstermediğine bakılmaksızın PCR testi pozitif olan kişileri kapsarken, ‘hasta’ tanımı PCR testi pozitif olan ve yalnızca semptom gösteren kişileri kapsıyor. Bakan Koca, tabloda hasta sayısının yanında geçmişe dönük vaka sayısını da göstereceklerini belirtmesine karşın bu veriler henüz paylaşılmadı.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda vaka sayılarının açıklandığını ifade eden Koca “Bu arada hastanelerimizi dolduran, sağlık personelimizin gece gündüz büyük çabalarla mücadele etmesine nede olan yatan hasta sayılarımızdır. Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek, sağlık sisteminin verdiği yanıtı daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatinizi günlük hasta sayılarına ve ağır hastalarımıza odaklanmanızı tavsiye ederim. Alarm zilleri burada çalıyor” demişti.

Türkiye’de test kapasitesi hedefi 200 bin üstü

Corona virüsü tablosuna göre, 26 Kasım’da Türkiye’de günlük yapılan test sayısı ise 168 bin 348 oldu. Toplam test sayısı da 17 milyon 901 bin 868’e ulaştı. Bakan Koca, günlük test kapasitesini önümüzdeki günlerde 200 binli rakamların üzerine çıkaracaklarını belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesinde yakın tarihlerdeki toplamı verilen test sayılarında Türkiye’nin yeri şöyle:

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