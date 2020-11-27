Türkiye Günlük Vaka Sayılarında Dünyada 4’üncü Avrupa’da 1’inci Sırada

Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca “hasta” sayılarını değil, bütün vaka sayılarını açıklamaya başlamasıyla birlikte Türkiye’nin, Corona virüsüyle mücadelede dünya çapındaki konumu da netleşti. Ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ve bağlı otoritelerinin en son 26 Kasım’da açıkladığı günlük vaka sayılarına göre, Türkiye, dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise en üst sırada bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, daha önce dünyada 15’inci, Avrupa’da ise 9’uncu sırada olan Türkiye’nin yeri son verilere göre değişti. Türkiye’de 26 Kasım’da, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi.

Corona virüsü nedeniyle Türkiye’de toplam ölüm sayısı ise 13 bin 14’e çıktı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye’de 26 Kasım itibariyle Corona virüsü salgını nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti. Bu, salgının başlangıcından bu yana gerçekleşen en yüksek günlük ölüm sayısı. Türkiye, bu sayıyla Avrupa ülkeleri arasında salgın nedeniyle günlük ölümlerde, 8’inci sırada yer alıyor.

Geçmişe dönük vaka sayıları açıklanmadı