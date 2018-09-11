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TÜRKİYE GÜVEN HUZUR 5 DENETLEMESİ İSTANBUL'DA DENİZDE DE YAPILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Türkiye Güven Huzur 5 denetlemesi kapsamında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Türkiye Güven Huzur 5 denetlemesi kapsamında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde uygulamaya katıldı. Uygulamanın başlama anonsuyla birlikte deniz polisi, Fatih Eminönü Sahil'inde denizde demirli teknelerde bulunan kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı ve teknelerin evraklarının kontrolünü yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Deniz polisinin şubeden çıkışı
-Polis ekiplerine başlama anonsunun gelmesi
-Ekiplerin teknelere yanaşması ve evrak kontrolleri
-Uygulamaya giden ekiplerden görüntüler
-Genel ve detaylar

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