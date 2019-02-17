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'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 3673 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişinin yakalandığını duyurdu.

'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 3673 kişi yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 'Türkiye Güven Huzur' (2019-1 ) operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, uygulamanın 13.00- 16.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, 20.00- 23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde yapıldığı kaydedildi.
58 BİN 528 PERSONEL KATILDI
Toplam 58 bin 528 personelin katıldığı, 235 dedektör köpeğinin kullanıldığı uygulamada; 575 bin 163 kişi sorgulandı, 147 bin 580 araç denetlendi, 18 bin 643 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 3 adam öldürme, 4 yağma, 52 yaralama, 30 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 4 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 3 bin 511 diğer suçlardan olmak üzere toplam 3 bin 673 aranan şahıs yakalandı.
944 ARAC TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ayrıca uygulama sonucunda; 14 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici/delici alet, 305 gram esrar, 2 gram eroin, 27 gram kokain, 1,1 gr bonzai, 39,8 gram metamfetamin, 15 ecstasy hap, 33 litre kaçak içki, bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. 4'ü çocuk olmak üzere 94 kayıp şahıs bulunurken, bin 830 şahsa adli- idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 179 şahıs gözaltına alındı, 13 iş yeri kapatıldı, 221 aranan araç yakalandı ve 944 araç trafikten men edildi.

'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 3673 kişi yakalandı'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 3673 kişi yakalandı'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda 3673 kişi yakalandı

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