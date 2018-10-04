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Türkiye Güven Huzur Uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 63 bin 140 personelin katıldığı uygulamada, aranan bin 333 şüpheli yakalandı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 63 bin 140 personelin katılımıyla ülke genelinde yapılan uygulamada, aranan bin 333 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla dün 81 ilde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen uygulamaya, 37 bin 586 emniyet, 25 bin 41 jandarma ve 513 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 140 personel katıldı.

Denetimlerde 256 dedektör köpek, 12 bin 257 kara, 44 deniz ve 8 hava aracı kullanıldı.

Üç aşamalı olarak planlanan uygulamanın ilk ayağında alışveriş merkezlerinin (AVM) içi ve çevreleri ile kafe, kahvehane, park ve bahçelerde yayalara yönelik denetimler yapıldı.

Uygulamanın ikinci ve üçüncü kısmında ise risk analizi yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici personelin katılımıyla umuma açık eğlence yerleri ve çevreleri ile gerekli arama izinleri alınarak av malzemesi ve ısı, ışık, gaz, duman veya ses üreten malzemelerin satıldığı iş yerlerine yönelik kontrollerde bulunuldu.

Uygulama kapsamında 483 bin 544 kişi, 118 bin 112 araç sorgulandı. Denetimler sırasında çeşitli nedenlerle 124 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce 21 bin 518 umuma açık iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde, 3'ü adam öldürme, 3'ü yağma, 60'ı yaralama, 36'sı hırsızlık, 17'si dolandırıcılık, 6'sı cinsel saldırı, 2'si çocuğun cinsel istismarı, 17'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4'ü kaçakçılık, 4'ü FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, biri silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ve bin 180'i diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 333 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 4'ü çocuk 28 kayıp kişi bulundu.

Ekiplerce 2 bin 808'i av bayisi olmak üzere çok sayıda iş yeri denetlendi. Evraklarında eksiklik ya da faaliyetlerinde usulsüzlük tespit edilen 64 iş yeri kapatıldı, 63 av bayisine toplam 7 bin 82 lira ceza kesildi.

Araç ve sürücülere toplam 1 milyon 610 bin 373 lira idari ceza ve trafik cezası kesildi, 61 aranan araç bulundu, 610 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 51'i ruhsatsız, 81 av tüfeği, 19 ruhsatsız tabanca, 22 kurusıkı tabanca, 7 yasaklı av tüfeği aksamı, 561 mermi, 260 kesici/delici alet, 23 muşta, 1 kilo 257 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, 310 kök uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 278 kilo 84 gram izinsiz piroteknik (ısı, ses, ışık yayan) madde ve 8 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamayla genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezi, park, bahçe, durak, otogar, tren garı, havaalanı, deniz ulaşımı, toplu taşıma araçları gibi yerlerde asayiş, terör ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, av malzemelerinin usulsüz satışının engellenmesi ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü jandarma genel komutanlığı sahil güvenlik komutanlığı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

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