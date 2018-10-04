Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 63 bin 140 personelin katılımıyla ülke genelinde yapılan uygulamada, aranan bin 333 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla dün 81 ilde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen uygulamaya, 37 bin 586 emniyet, 25 bin 41 jandarma ve 513 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 140 personel katıldı.

Denetimlerde 256 dedektör köpek, 12 bin 257 kara, 44 deniz ve 8 hava aracı kullanıldı.

Üç aşamalı olarak planlanan uygulamanın ilk ayağında alışveriş merkezlerinin (AVM) içi ve çevreleri ile kafe, kahvehane, park ve bahçelerde yayalara yönelik denetimler yapıldı.

Uygulamanın ikinci ve üçüncü kısmında ise risk analizi yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici personelin katılımıyla umuma açık eğlence yerleri ve çevreleri ile gerekli arama izinleri alınarak av malzemesi ve ısı, ışık, gaz, duman veya ses üreten malzemelerin satıldığı iş yerlerine yönelik kontrollerde bulunuldu.