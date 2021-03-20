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"Türkiye Güven Huzur Uygulaması” sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 311 şahıs yakalandı

20.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ülke genelinde eş zamanlı yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 311 şahıs yakalandıİçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur (2021-2) Uygulaması” gerçekleştirdi.Uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde yapılırken, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ülke genelinde eş zamanlı yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 311 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur (2021-2) Uygulaması” gerçekleştirdi.
Uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde yapılırken, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında yapıldı. Aynı uygulama 19.00-21.00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevresinde geniş çaplı önlem ve denetim faaliyeti biçimde gerçekleştirildi.

60 bin 633 personel görev aldı
7 bin 783 noktada gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.

44 bin 972 umuma açık iş yeri kontrol edildi
81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde 52 umuma açık işyerine işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı.

Bin 311 aranan şahıs yakalandı
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan ve 1 adam öldürme, 33 uyuşturucu madde ticareti, 5 çocuğun cinsel istismarı, 6 cinsel saldırı, 3 FETÖ/PDY üyeliği, 4 silahlı terör örgütüne üyelik suçlarından aranan toplam bin 311 şahıs yakalandı. 9’u çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada 364 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 89 şahıs gözaltına alındı.

964 araç trafikten men edildi
Uygulamada 183 bin 899 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 798’ine işlem yapıldı. 119 aranan araç bulundu, 964 araç trafikten men edildi.

2 bin 543 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/ delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi.
Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında; 79 işletmeye işlem yapılırken bin 384 şahsa tedbirleri ihlalden adli-idari işlem uygulandı.

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