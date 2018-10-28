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Türkiye Güven Huzur uygulamasında aranan bin 727 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde dün 65 bin 904 personelin katılımıyla 9 bin 71 noktada yapılan uygulamada 650 bin 134 şahıs sorgulandı, 170 bin 191 araç denetlendi ve 24 bin 583 umuma açık iş yeri kontrol edildi, aranan bin 727 kişi yakalandı - Ekipler tarafından 186 kişi gözaltına alındı, idari ve trafik yönünden 2 milyon 492 bin 351 lira cezai işlem uygulandı

Türkiye genelinde dün 65 bin 904 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur (2018-7) uygulamasında aranan bin 727 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla dün 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama, 09.00-12.00 saatlerinde park, bahçeler, internet, elektronik oyun salonları gibi yerlerde, 15.00-17.00 saatlerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de olduğu ekiplerce vatandaşların yoğun bulunduğu etkinlik, fuar ve kutlama meydanları, alışveriş merkezleri ile cadde, sokak ve bulvar gibi yerlerde, 21.00-23.00 saatlerinde de umuma açık eğlence mekanlarında yapıldı.

Ülke genelindeki 9 bin 71 noktada gerçekleştirilen, 39 bin 470'i emniyet, 25 bin 857'si jandarma ve 577'si sahil güvenlik olmak üzere 65 bin 904 personelin katıldığı uygulamada 248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara, 92 deniz ve 46 hava aracı kullanıldı.

Ekiplerce 650 bin 134 kişi sorgulandı, 170 bin 191 araç denetlendi ve 24 bin 583 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 2'si cinayet, 10'u yağma, 68'i yaralama, 55'i hırsızlık, 22'si dolandırıcılık, 3'ü cinsel saldırı, 6'sı çocuğa cinsel istismar, 29'u uyuşturucu ticareti, 18'i kaçakçılık, 3'ü terör örgütü FETÖ/PYD ve 4'ü silahlı terör örgütü üyeliğinden olmak üzere aranan bin 727 kişi yakalandı.

Uygulamada 25 iş yeri kapatıldı, 832 araç trafikten men edildi, bin 368 kişiye adli-idari işlem yapıldı, aranan 96 araç yakalandı, 26 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca, bin 449 mermi, 17 kesici/delici alet, yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 40 kök bitki, 74 litre kaçak içki, 4 bin 377 paket kaçak sigara ve 13 tarihi eser ele geçirildi.

Ekiplerce 186 kişi gözaltına alındı, idari ve trafik yönünden 2 milyon 492 bin 351 lira cezai işlem uygulandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı jandarma genel komutanlığı sahil güvenlik komutanlığı Türkiye Güven Huzur (2018-7) uygulaması Uygulama

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