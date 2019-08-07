Türkiye güvenilir bir NATO ortağı olabilir mi? Sayıları her geçen gün artan bir grup siyasetçi ve dış politika uzmanı bunun mümkün olmadığı görüşünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptığı Suriye'nin kuzeyinde Kürtler'in kontrolundaki bölgelere askeri operasyon düzenleme tehdidi Ankara ve diğer NATO ülkeleri arasındaki yoğun tartışmalara bir yenisinin eklenmesine neden oldu. Bu ülkeler arasında IŞİD'le mücadelede Suriyeli Kürtler’le işbirliği yapan Amerika da var.

Erdoğan'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le yakın bağları, bu ülkeden S-400 füze savunma sistemi alması, Suriye'de diğer NATO üyeleriyle örtüşmeyen stratejileri ve İslami hareketlere verdiği destek uzmanlara göre Türkiye'nin batıyla bağlarını kopma noktasına yaklaştırıyor.

Pentagon yetkilileri Erdoğan'ın İran konusundaki yaklaşımından da kaygılı.

Türkiye-NATO ilişkilerindeki gerilim Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal ettiği 1974 yılındaki kadar ciddi görülüyor. NATO üyelerinin ittifaktan çıkarılması için resmi bir mekanizma yok. Ancak gerek Washington'da gerekse Avrupa başkentlerinde siyasetçiler ve etki sahibi dış politika uzmanları arasında ‘‘Türkiye'nin NATO'da bir geleceği var mı, artık ayrılmasının ya da üyeliğinin sonlandırılmasının zamanı mı geldi’’ sorularının sorulmasına neden oluyor.