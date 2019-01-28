Türkiye: Güvenli bölgeyi tek başımıza kurabiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu bölgeyi tek başına oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tek başına güvenli bölge kurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. A Haber televizyonunda gündeme dair soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Kendimize güvendigimiz için net bir şekilde söylüyoruz: Biz tek başımıza burada bu güvenli bölgeyi oluştururuz" dedi. Çavuşoğlu, "Ama ABD ve digerleri, Rusya da dâhil, bu konuda bizimle işbirliği yapmak istiyorsa, bu işbirliğini de hiçbir zaman dışlamayız" diye ekledi.

Suriye'de siyasi çözüm konusunda, "Esad'ın devam etmemesi dışında" Türkiye'nin Ruslarla hiçbir görüş ayrılığı bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Onlar tabii ki Esad'la bugüne kadar çalıştılar. Ama biz de 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan bir kişi artık Suriye'yi birleştiremez diyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara rejimle dolaylı temas hâlinde

Çavuşoğlu, Ankara ile Esad rejimi arasında ise dolaylı temasların olduğunu belirtti.