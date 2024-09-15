Türkiye Güzeli İdil Bilgen’i seçen jürideydi! Gizem Karaca sessizliğini bozdu: Hoşuma gitmiyor

2024'ün kraliçesi seçilen isim İdil Bilgen Miss World yarışmasında da ülkemizi temsil edecek. Türkiye Güzeli İdil Bilgen seçildiği andan andan beri pek çok zorbalığa maruz kaldı.

Konu hakkında Bülent Ersoy'un İdil Bilgen'in fotoğrafını görünce "Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” demesi de tepkilere yol açtı.

Yapılan negatif yorumlar hakkında da konuşan Bilgen, "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

"BENİ BÜLENT HANIM'LA POLEMİĞE SOKMAYIN"

Yarışma jürisinde olan ve İdil Bilgen'in favorisi olduğunu da söyleyen Gizem Karaca da sessizliğini bozdu.

Gizem Karaca yapılan yorumları eleştirerek" Çok donanımlı, güzel bir kız. Bu benzetmeler benim zamanımda da yapılmıştı. Ben bunlara üzülüyorum" dedi.

Karaca devamında ise "İdil’e yapılan zorbalık. Hoşuma gitmiyor. Beni Bülent Hanım’la polemiğe sokmayın" ifadelerini kullandı.