Türkiye Habur'a Alternatif Olarak Ovacık’ta ısrarlı

Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nce (IKBY) açılan Habur Sınır Kapısı’na alternatif olması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı’nı açma talebini koruyor ancak bunun için Bağdat’ta kurulacak yeni hükümetle temas bekleniyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin komşusu Irak’ın toprak ve siyasi bütünlüğü ile egemenliğine önem verdiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Irak’ta 12 Mayıs'ta seçimlerin yapıldığını anımsatan Erdoğan, “Seçim sonrası sürecin ülkedeki tüm kesimleri kucaklayan ve Irak halkının ihtiyaçlarını cevap verebilecek bir hükümet kurulmasıyla neticelenmesi temenni ediyoruz. Türkiye, tüm Iraklı kardeşlerimizin yanındadır. Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız” diye konuştu. Irak içerisindeki protesto gösterilerinde suistimal olduğunu ve şiddeti asla hak arama yöntemi olarak görmediklerini kaydeden Erdoğan, bu noktada kaygılarını ve Irak’ın huzuruna verdikleri desteği yeniden Abadi’ye ifade ettiğini de açıkladı.

“Irak Hükümeti önce DEAŞ (IŞİD) belasına ardından gayri meşru referanduma karşı gayet başarılı bir imtihan verdi” diyen Erdoğan, Irak’ın yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da söyledi. Abadi ile açılacak yeni sınır kapısını da görüştüklerini belirten Erdoğan, “Açılacak yeni sınır kapısı hem Irak’ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. İnşallah bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum. Ayrıca gerek Musul gerekse Basra’da da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu kendileriyle görüştük” dedi. Erdoğan bu sözleriyle Türkiye’nin, Irak’ta Kürt bölgesine açılan Habur Sınır Kapısı yerine Ovaköy Sınır Kapısı’nı açma kararını koruduğunu ortaya koymuş oldu. Türkiye, IKBY’nin 25 Eylül 2017’de bağımsızlık referandumu düzenlemesi üzerine özellikle tırlarla yürütülen ticari alışverişte geçiş noktası olan Habur’u kısa süreyle kapatmıştı. Ancak Irak’la karayolu ticareti durma noktası geldiği için Habur Sınır Kapısı, 12 Ekim 2017’de yeniden açılmıştı. Türkiye, o günden bugüne Şırnak ilinin Silopi ilçesine bağlı Ovaköy köyündeki sınır noktasında Irak’a yeni karayolu geçiş kapısı açmak istiyor. Ovaköy Sınır Kapısı, Türkmen nüfusa da sahip Telafer bölgesine açılmış olacak dolayısıyla oradan güneye Bağdat’a direkt karayolu bağlantısıyla ticari ulaşımın IKBY’nin kontrolü dışına çıkarılması amaçlanıyor.