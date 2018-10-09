DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali, Diyarbakır'da yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığınca Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de organize edilen "Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"ne bölgelerinde birinci olan 7 hafız katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yarışmanın Diyarbakır'da düzenlenmesinin önemine değinerek "Burada üç yıl önce bu kürsüyü kuramıyorduk. Ulu Cami'nin günlerce kapalı kalmasına şahitlik ettik. Bir defasında cuma namazı bile kılamadık. Allah o günleri bir daha geri getirmesin. Allah, bu millete, bu halka, bu topraklarda yaşayan insanlara o kötü günleri bir daha göstermesin. Allah, güzel günlerin kıymetini bilebilmeyi nasip etsin." dedi. Yarışmanın çocukların Kur'an-ı Kerim'e olan yönelişlerini, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye olan sevgilerini artırmak ve teşvik etmek bakımından önemli olduğunu vurgulayan İşliyen, şunları söyledi:

"Diyarbakır neredeyse her köyünde medrese olan, Arapça okunan medreselerin bulunduğu mübarek bir şehir. Diyarbakır denilince akla elindeki molotofkokteylini polis panzerinin üzerine fırlatan çocuklar gelmeyecek. Bu algıyı değiştireceksiniz. Diyarbakır denilince Kabe'den, Mescid-i Nebi'den, Mescid-i Aksa'dan sonra dünyadaki en eski mabetlerden biri olan Ulu Cami gelecek akla. Diyarbakır denilince akla 500'ü aşkın sahabe, Halid Bin Velid'in oğlu Süleyman Bin Halid adına yapılan cami, surların dibinde Anadolu İslam toprağı olsun diye savaşıp şehit olan sahabe gelecek. Bunun için yarışmanın finalinin bu bölgede planlanması ve icra edilmesi çok önemli. Allah, bu güzel etkinliğin buradaki barış, huzur ve güzel ortamının devamına katkı sunmasını nasip eylesin." Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da yarışmanın hayırlara vesile olmasını diledi. Daha sonra yarışmaya katılan 7 hafız, Osman Şahin, Yaşar Çuhadar ve Fatih Çatmakaş'tan oluşan seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerini okudu. Yarışmada, Amasya'dan katılan Esad Gökçe birinci, İstanbul'dan katılan Mustafa Şirin ikinci, Düzce'den katılan Hamza Öztaş üçüncü oldu. Dereceye giren hafızlara çeşitli ödüller verildi. Tüm yarışmacılara ayrıca Diyarbakır Valiliğince saat, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da tam altın hediye edildi.