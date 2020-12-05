Türkiye Haftasonunda Sessizliğe Büründü

Türkiye'de halen muhalefet partileri, İstanbul gibi belediyelerdeki mezarlık bilgilerine dayanarak, Koca'nın kamuoyuna duyurduğu günlük tabloda ölüm bilgisini eksik buluyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, hastanelerdeki doluluk oranı itibariyle Türkiye'nin çok ağır şartlarda bulunduğunu vurguluyor.

Kısıtlama sırasında Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Bu saatler arasında istisna kapsamındaki işletmeler paket servis de verebilecek. Vatandaşlardan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde alışveriş yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de açık olabilecek.

Bugün Ankara’da da sokağa çıkma yasağına vatandaşlarca uyulduğu gözlendi. En işlek caddeler sessiz sedasız bir manzara içindeyken polis kontrol noktalarındaki kısmi hareketlilik ile motorsikletleriyle paket servis gibi hizmetleri yürütenler göze çarptı. Marketler gibi açık işletmelerde yoğunluk olmadığı ve vatandaşlarca maske kullanımına da özen gösterildiği görüldü.

