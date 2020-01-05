Türkiye Hafter Güçlerinin Trablus’ta Askeri Okulu Vurmasını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Sözde Libya Ulusal Ordusu’na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir’’ dendi.

https://twitter.com/TC\_Disisleri/status/1213739902128537602

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğini de yineledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, İHA’larla Al Watiya Hava Üssü’nü vurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Trablus’taki askeri okula yapılan saldırıya başkentin batısında bulunan Al Watiya Hava Üssü’ne İHA saldırısı gerçekleştirerek yanıt verdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu Muhammed Gununu, saldırıda askeri araçlar, mühimmat depoları ve paralı askerlerinin barınaklarının imha edildiğini açıkladı.

Saldırıda en az üç Libya Ulusal Ordusu mensubunun öldüğü de iddia ediliyor.

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye tezkere ‘kınaması’

Bu arada Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini mümkün kılan TBMM Tezkeresi’ne Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından bir tepki de Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu’nu destekleyen Suudi Arabistan’dan geldi.

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Suudi Arabistan Krallığı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Libya’ya asker gönderme kararını reddettiğini belirten Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ‘‘Bu Türk yayılmacılığı, Libya’nın istikrarı ve güvenliği için tehdit oluşturduğu gibi Arap güvenliği ve bölgesel güvenliği için de tehdit oluşturuyor. Bir Arap ülkesinin içişlerine, ilgili tüm uluslararası sözleşmelerin ve ilkelerin açık bir şekilde ihlaline müdahale ettiği için, Libya'da güvenlik ve istikrarın yanı sıra Arap güvenliği ve bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca bir Arap ülkesinin içişlerine müdahale tüm uluslararası sözleşme ve kuralların apaçık ihlalidir’’ dendi.

