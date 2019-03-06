HABER

Türkiye hakkında yapılan o haberlere Dışişleri'nden tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 03:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin asılsız ve maksatlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Türkiye hakkında yapılan o haberlere Dışişleri'nden tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberler ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, "Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.

Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. (İHA)

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!Bu görüntü Ankara'da çekildi! Korkunç gece!
Tam sedyeyle götürülürken öyle bir şey istedi ki!Tam sedyeyle götürülürken öyle bir şey istedi ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Almanya

En Çok Okunan Haberler

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Alkollü sürücü reflüje daldı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Yağmur uyarısı geldi (6 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Dikkat! Meteoroloji saat verdi

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Söndürmek için 1 saat uğraştılar

Söndürmek için 1 saat uğraştılar

'Dur' ihtarına uymayan sürücü şehri karıştırdı! Polis ekipleri alarma geçti

Şehri birbirine kattı! Polis ekiplerini alarma geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.