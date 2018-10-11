HABER

"Türkiye halkıyla zengin bir ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

Porto Rikolu görme engelli şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü Jose Feliciano: - "(2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali) Kendimi festivale katılanlardan biraz farklı görüyorum çünkü ben kendimi engelli biri olarak görmüyorum. Bence asıl engel toplumun sizi görme biçimiyle alakalı" - "Türkiye halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk"

MERSİN (AA) - Porto Rikolu görme engelli şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü Jose Feliciano, "Türkiye halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk." dedi.

Feliciano (73), 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Feliciano, konser vereceği için de heyecanlı olduğunu aktardı.

Feliciano, "Kendimi festivale katılanlardan biraz farklı görüyorum çünkü ben kendimi engelli biri olarak görmüyorum. Bence asıl engel toplumun sizi görme biçimiyle alakalı. Bizim de diğer insanlar gibi duygularımız, tutkularımız var. Asıl toplumun gözündeki algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu anlamda farklı konumlandırıyorum." ifadesini kullandı.

Festivale katılmasında, Türkiye'de verdiği konserlerin etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Feliciano, "Evet, kısmen etkili oldu. Bugüne kadar her gelişimde Türkiye'den büyük keyif aldım. Türkiye şu an ekonomisiyle ilgili bazı problemler yaşıyor. Umarım günün birinde bunları aşacaktır çünkü Türkiye halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk." diye konuştu.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdüAdliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jose Feliciano Mersin

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.