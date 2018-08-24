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Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 01:08 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Nauert, bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.

'PARTNERLERİMİZ VEYA MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.

"S-400 alımının Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Amerika ABD Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ikiyüzlülüğe bak hele! Sen git pkkya yardım et sonra da müttefikimiz Türkiye s400 almasın de. hassspinAllah!!
Ulan arkadaş bir ülke bu kadar mı karaktersiz, katıksız olabilir! Biz müttefikiz diye diye sürekli arkamızdan hiç ayrılmıyorlar, sonra da o kadar yüzsüzce abuk sabuk konuşmaya devam edebiliyorlar! TL'yi titrettin abd, sen daha neyin kafasını yaşıyorsun, neyin müttefikliğinden bahsedip duruyorsun!
Parasıyla değilmi arkadaş ben anlamıyorum ne dert giriyor size ya!
Neden endişelisiniz Türkleri babanızın uşağımı sandınız.Acemi Terörist devlet.Müslüman çoğrafsında akıttığınız kanın yağmaladığınız malın hesabı sizin sonunuz olacak inşallah.
ikiyüzlülüğe bak hele! Sen git pkkya yardım et sonra da müttefikimiz Türkiye s400 almasın de. hassspinAllah!!
Umarım hep endişe duyarsınız reziller
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