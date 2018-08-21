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Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 22:33 | Son Güncelleme

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ihracatçıların haklarının korunması kapsamında ABD'ye karşı ortak hareket konusunda henüz talepte bulunmadığını belirterek "işbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Türkiye Ticaret Bakanlığı, Rusya dahil DTÖ'de ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkelerle işbirliği yapmayı planladıklarını duyurmuştu. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, "Türkiye'den henüz bu konuda talep gelmedi. İşbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" diye açıkladı.

'DAVACILAR ABD İLE GÖRÜŞME AŞAMASINDA'

DTÖ'nün 9 üyesi: Rusya, Türkiye, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Norveç, İsviçre, Meksika ve Kanada'nın ABD'ye karşı dava süreci başlattığını hatırlatan bakanlık, "Davacılar şu anda ABD ile görüşmeler aşamasında bulunuyor. Dava, Tahkim Grubu tarafından değerlendirilme aşamasına geçince davacılar bunun tek bir dava olması için anlaşabilir" ifadelerini kullandı. (Sputnik)

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Rusya Türkiye Türkiye harekete geçmişti

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