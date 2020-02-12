Türkiye Hataylılar Platformu'ndan Mustafa Akıncı'ya tepki

Türkiye Hataylılar Platformu Sözcüsü Av. Özgür Düzgün, platform adına söz alarak "Bildiğiniz üzere 02 Eylül 1938 tarihinde kurulmuş bulunan ve Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olan Hatay Devleti adeta bölünmüşlüğe ve mandacılığa bir şamar atarak 29 Haziran 1939 tarihinde yine Hatay Devleti Meclisi’nin verdiği olağanüstü karar ile Anavatan’a katılma kararı almıştır. Bu karar tüm Hataylılar arasında ittifakla alınmış ve bu kararın alınması akabinde tüm Hatay’da kutlamalar yapılmıştır. Bu kararın alınmasında en büyük emek ve çaba pek tabiki Kuvayi Milliye ruhu sahibi Tayfur Sökmen’dedir. Tayfur Sökmen sahibi olduğu makam ve mevkinin hiçbir zaman milli birlik ve dayanışmanın önüne geçmesine izin vermemiş ve bir Kuvayi milliye kahramanlığı daha sergileyerek mandacılığa ve bölünmüşlüğe tarihi bir tokat atmıştır. Öyle anlaşılmaktadır ki mandacılığa ve bölünmüşlüğe atılan bu tokadın etkisi bazı kişilerde geçmek bilmemekte ve tarihten ders almalarına yetmemektedir." dedi.

Av. Özgür Düzgün, "Yavru vatan şiarı ile savunduğumuz kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamını işgal eden Mustafa Akıncı gerek Hatay’ın anavatana katılış ruhunu anlamayan gerek Tayfur Sökmen’in taşıdığı milli ruhu kavrayamayan açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalar Biz Hataylılarda üzüntü, öfke yanısıra şaşkınlık yaşatmıştır. Üzüntümüz geçen yüzyıl başlarında Hatay ve Hataylıların sahip olduğu birlik ve dayanışma ruhuna modern çağda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının sahip olamayışıdır.Öfkemiz ise üzüntümüzden çok daha büyük ve derindir. Bunun nedeni ise merhum Sayın Tayfur Sökmen’in yaptığı tarihi doğrunun çarpıtılarak Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin bir tamamlayıcısı olduğu gerçeğinden çıkarılmak istenmesidir. Biz Hataylılar bunu tecrübe ettik ve gördük. Gördüğümüz mandacılığa karşı çıkmayanların tarihte yok olacağıdır." diye konuştu.

Modern çağda Kuzey Kıbrısı Türkiye Cumhuriyeti’nden tarihi ve milli anlamda koparma çabaları Kuzey Kıbrıs Türkleri için bir kopuşu ve yok oluşu beraberinde getirececeğini dile getiren Düzgün, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şaşkınlığımız ise Merhum Tayfur Sökmen’in geçen yüzyıl başlarında görmüş olduğu bu gerçeği modern çağda ve 2020 yılında Mustafa Akıncı’nın göremiyor oluşunadır.

Buradan Hataylılar olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimize sizlerin huzurunda seslenmek istiyoruz. Tarih sahnesi pek çok milletin yok oluşuna ve başka milletlerin tahakkümü altında acılar yaşamasına sebep olmuştur. Bu durumda en çok halkları sömürmek isteyen küresel güçlerin işine gelmiştir. Siz Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin tıpkı biz Hataylı kardeşleriniz gibi oynanan oyunu göreceğinizden ve Hataylı kardeşlerinize özellikle de merhum Tayfur Sökmen’in aziz hatırasına saygı göstereceğinize şüphemiz yoktur. Sayın Mustafa Akıncı’nın haddini aşan beyanlarına en doğru cevabı siz Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin vereceğinden emin olduğumuzu bildirir herkese selam ve saygılarımızı sunarız."



