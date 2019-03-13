Türkiye hava sahasını Boeing 737 Max'e kapattı

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ve hava sahasının bu tip uçaklara kapatan ülkelerin sayısı artıyor. Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların hava sahalarını kullanmalarını durduran ülkelerin arasına Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye de katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara kapatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi.

Etiyopya'da geçen Pazar günü 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından AB, Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklarla ilgili karar almış, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) AB hava sahasında bu tip uçaklara uçuş yasağı getirmişti.