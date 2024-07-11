HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye hedefine ulaştı, müttefikler takdir etti! NATO Zirvesi'nde açıkça kayıtlara geçti

Türkiye hedefine ulaştı, müttefikler takdir etti! NATO Zirvesi'nde açıkça kayıtlara geçti

11.07.2024 12:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Liderler Zirvesi'nden Türkiye için kazanım olarak değerlendirilebilecek önemli başlıklar çıktı. 10 maddede sıralanan başlıklardan biri zirvenin Hollanda'dan sonra Türkiye'de yapılmasının kararlaştırılması oldu. Türkiye'nin 'yüzde 2' hedefine ulaşması takdirle karşılandı.

Türkiye hedefine ulaştı, müttefikler takdir etti! NATO Zirvesi'nde açıkça kayıtlara geçti

NATO Zirvesi'nde bu yıl ittifakın 75. yıl dönümü kutlandı. 2025'te Hollanda'da düzenlenecek zirveden sonra, bir sonraki toplantı için liderler Türkiye'de bir araya gelecek. Terörle mücadeleden tüm müttefiklerin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü gibi detaylar Türkiye'yi yakından ilgilendiren diğer önemli başlıklardan oldu.

İlginizi Çekebilir

Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar kayıttaydı

Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar kayıttaydı

 Dünya liderleri gözünü alamadı: Başbakandan sıra dışı tercih

Dünya liderleri gözünü alamadı: Başbakandan sıra dışı tercih

 NATO Zirvesi Hollanda'nın ardından Türkiye'de yapılacak!

NATO Zirvesi Hollanda'nın ardından Türkiye'de yapılacak!

TERÖRİZMLE MÜCADELE NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI İKİNCİ BÜYÜK TEHDİT OLARAK KAYDA GEÇTİ

AA muhabiri, NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi ilgilendiren konularda diplomatik kaynaklardan bilgi edindi. Türkiye'yi yakından ilgilendiren terörle mücadele konusunda önemli bir kazanım, NATO'nun bu konudaki izleyeceği stratejiyi belirleyen belgenin güncellenmesi oldu. NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi.

Öte yandan, geçen sene Vilnuis Zirvesi'nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi'nde yeniden teyit edildi.

AA-20240711-35111750-35111749-NATO_DEVLET_VE_HUKUMET_BASKANLARI_ZIRVESI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİNE KARŞI KORUNMASI

Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.

Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.

AA-20240710-35109637-35109621-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_NATO_DEVLET_VE_HUKUMET_BASKANLARI_ZIRVESINE_KATILDI

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 2 HEDEFİNE ULAŞMASI TAKDİRLE KARŞILANDI

Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı. Bu çerçevede ilaveten Türkiye, Vilnius Zirvesi'nde kabul etmiş olduğu, NATO'nun savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek planını yinelerken, ayrıca yeni bir destek taahhüdünde bulundu.

AA-20240710-35109178-35109174-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_NATO_DEVLET_VE_HUKUMET_BASKANLARI_ZIRVESINE_KATILDI

MONTRÖ'YE ATIF YAPILDI

Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ile Karadeniz Tahıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri, dünya genelinde sıkça gündem olmuştu. Sonuç Bildirgesi'nde, Montrö Sözleşmesi'ne doğrudan atıfta bulunulan Washington Zirvesi'nde müttefikler, Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı.

Zirvede aynı zamanda Ukrayna'ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması karara bağlandı.

Washington Zirvesi'nde bir de NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu merkezin, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini koordine etmesi konusunda mutabık kalındı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
NATO terörle mücadele
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü tutuklandı!

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Dünya liderleri gözünü alamadı: Başbakandan sıra dışı tercih

Dünya liderleri gözünü alamadı: Başbakandan sıra dışı tercih

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.