KOCAELİ (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Türkiye'nin hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Bu hedeflere varabilmenin en kestirme yolu ve olmazsa olmazlarından biri, insan gücüne yapacağımız yatırımdır." dedi.

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen "Sanayi sektörü ile yapılan mesleki eğitim-sektör işbirliği protokolleri" imza törenine katılan Er, Kocaeli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli eğitim ile sanayiciler arasında iş birliği protokolüne şahit olmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayan İbrahim Er, "Türkiye, hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere varabilmenin en kestirme yolu ve olmazsa olmazlarından biri, insan gücüne yapacağımız yatırımdır. Bu bağlamda Milli Eğitim'in sanayi sektörüyle iş birliği içerisinde olması, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirebilmede, katkı sunabilmesi için son derece değerli." diye konuştu.

Vali Hüseyin Aksoy da, iş birliği protokolü kapsamında 4 sanayiciyle anlaşma imzalayacaklarını belirtti.

Kocaeli'de özellikle sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi, okulların sanayiyle entegrasyonu ve karşılıklı iş birliği içerisinde ekonominin daha iyi bir noktaya taşınması adına çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Aksoy, "Bu anlamda katkı sunan bütün sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Temel amacımız, ülkemizi, bölgemizi daha iyi bir noktaya taşıyabilecek bir ortamın sağlanması." dedi.

Konuşmaların ardından, sanayi sektörü ile yapılan mesleki eğitim-sektör iş birliği protokolleri imzalandı.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Er ile Vali Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

