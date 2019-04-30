HABER

Türkiye helal gıda tecrübesini Mozambik'le paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

TİKA, Mozambikli kasap ve kasap adaylarına eğitim verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambikli kasap ve kasap adaylarına yönelik "Helal Kesim ve Kasaplık Eğitim Programı" düzenledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, program, başkent Maputo'da, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) ve Mozambik Helal Komisyonu (CHM) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Program kapsamında, kursiyerlere meslek edindirme amacıyla kasaplık, pratik kasaplık eğitimi ve yapılan kesimlerin helal kesim standartlarına uygun hale getirilmesi için teorik ve uygulamalı helal kesim eğitimleri verildi.

Programın sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Mozambikliler için önemli bir ihtiyaç olan kasaplık eğitiminin TİKA tarafından verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Kızıltan, eğitim alan kursiyerlerin öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşmaları neticesinde bu eğitimlerin önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını belirtti.

İş sağlığı güvenliği, hijyen kuralları ve bu mesleğin İslami ve helal boyutunun teorik olarak anlatıldığı iki günlük eğitimin ardından kursiyerler, Maputo'nun en büyük kesimhanesinde öğrendikleri bilgileri pratik olarak gözlemleme ve uygulama imkanı buldu.

Kesilen hayvanlar Maputo genelindeki hastane, yetimhane ve eğitim kurumlarına dağıtıldı.

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Amasya’da 6 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyorAmasya’da 6 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor
Mersin'deki uyuşturucu operasyonuMersin'deki uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GİMDES Kasaplık eğitimi mozambik tika Zeynep Kızıltan

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Günlük burç yorumları 30 Nisan Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Son dakika Gümrük Muhafaza ekiplerinden sınır kapısında operasyon! Değeri dudak uçuklattı

Az önce ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.