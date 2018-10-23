"Türkiye hem NATO ile hem de Rusya ile ilişkileri çok güçlü bir ülke"

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Ufuk Ulutaş, Türkiye’nin hem NATO üyesi hem de Rusya ile müttefik olarak sorumluluklarını yerine getiren eşsiz bir ülke olduğunu söyledi.

Ulutaş, Moskova’da, SAM’ın Rusya Uluslararası İşler Konseyi ile organize ettiği “Rusya ve Türkiye: Çok Yönlü Ortaklığın Geliştirilmesi” konulu uluslararası konferansta konuştu.

Türkiye’nin birçok açıdan eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayan Ulutaş, “Bir taraftan NATO üyesi bir ülke, diğer taraftan Rusya ile ilişkilerin çok güçlü olduğu bir ülke. Böylesine bir çapta ikinci bir ülke bulmak zordur.” dedi.

Ulutaş, Türkiye’nin NATO dahil bağlı olduğu ittifaklara yönelik bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini ve kendisinden beklenen katkıları yapmaya devam ettiğini belirterek, diğer taraftan da Rusya dahil birlikte olduğu ülkelere karşı müttefikliğin gereğini yaptığını kaydetti.

Bütün bunları Türkiye’nin zıt ve birbiriyle çatışan bir süreç olarak görmediğine işaret eden Ulutaş, “Nihayetinde, bizim ortak amacımız etrafımızdaki bölgelerde barışın ve güvenliğin tesis edilmesi ise bu tür bir çeşitlilik bize bir karışıklıktan ziyade barış ve güvenlik getirecektir. Türkiye’nin bölgesel güvenliğe katkısını bu açıdan eşsiz olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de henüz askeri ve siyasi bir çözüme ulaşılamadığını aktaran Ulutaş, “Daha yürünecek yol var. Suriye’nin nasıl şekilleneceği sadece ülkenin geleceğini belirlemeyecek. Suriye’deki Türk-Rus ortaklığı modelini farklı yerlerde nasıl kullanabiliriz? Buna bakmak gerekir.” şeklinde konuştu.

