Elvan, terör örgütüne karşı kararlı bir duruş sergilendiğini vurgulayarak "Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK terör örgütünün yuvalanmasına ve terör koridoru oluşturmasına asla göz yumamazdık, yummadık da. Bütün dünya karşımıza geçse de buradaki tehdidi yok etmekte kararlı olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

Elvan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB), Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkede önemli bir süreç yaşadığını söyledi.

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Ülkemiz, buradaki bütün tezlerini kabul ettirmiştir." dedi.

"Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşu, büyük liderliği, aziz milletin güçlü desteğiyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Birkaç gün içerisinde kahraman ordumuz, askerlerimiz inanılmaz bir ilerleyişle hain terör örgütünü darmadağın etti. Operasyon başlarken tehdit savuranlar kararlı ve dik duruşumuzla o sesini kesti. Sonunda soluğu masada aldılar. Türkiye, hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Ülkemiz, buradaki bütün tezlerini kabul ettirmiştir. Şimdi beş gün içerisinde hain örgüt bölgeyi terk edecek. Etmezlerse gereken daha güçlü şekilde yapılmaya devam edilecek. Biz bu kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik. Söz konusu vatan olduğunda geriye kalan her şeyin teferruat olduğuna herkes şahit oldu."

Elvan, harekat ve Türkiye'nin dik duruşuyla, dünyadan terör örgütüyle ilgili birçok itirafın geldiğine dikkati çekti.

Öte yandan, esnafla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini aktaran Elvan, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını kaydetti.