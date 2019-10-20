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"Türkiye, hem sahada hem de masada kazanan olmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "(Barış Pınarı Harekatı) Türkiye, hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Ülkemiz, buradaki bütün tezlerini kabul ettirmiştir" - "Şimdi beş gün içerisinde hain örgüt bölgeyi terk edecek. Etmezlerse gereken daha güçlü şekilde yapılmaya devam edilecek. Biz bu kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Ülkemiz, buradaki bütün tezlerini kabul ettirmiştir." dedi.

Elvan, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB), Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkede önemli bir süreç yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsatan Elvan, vatana yönelik saldırılara gereken cevabın verildiğini kaydetti.

Elvan, terör örgütüne karşı kararlı bir duruş sergilendiğini vurgulayarak "Suriye'nin kuzeyinde, PYD/PKK terör örgütünün yuvalanmasına ve terör koridoru oluşturmasına asla göz yumamazdık, yummadık da. Bütün dünya karşımıza geçse de buradaki tehdidi yok etmekte kararlı olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

Harekatın, başarıyla devam ettiğini söyleyen Elvan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşu, büyük liderliği, aziz milletin güçlü desteğiyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Birkaç gün içerisinde kahraman ordumuz, askerlerimiz inanılmaz bir ilerleyişle hain terör örgütünü darmadağın etti. Operasyon başlarken tehdit savuranlar kararlı ve dik duruşumuzla o sesini kesti. Sonunda soluğu masada aldılar. Türkiye, hem sahada hem de masada kazanan olmuştur. Ülkemiz, buradaki bütün tezlerini kabul ettirmiştir. Şimdi beş gün içerisinde hain örgüt bölgeyi terk edecek. Etmezlerse gereken daha güçlü şekilde yapılmaya devam edilecek. Biz bu kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik. Söz konusu vatan olduğunda geriye kalan her şeyin teferruat olduğuna herkes şahit oldu."

Elvan, harekat ve Türkiye'nin dik duruşuyla, dünyadan terör örgütüyle ilgili birçok itirafın geldiğine dikkati çekti.

Öte yandan, esnafla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini aktaran Elvan, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını kaydetti.

- Palandöken'den asker selamı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnafın sorunlarını ve taleplerini, birçok platformda dile getirdiklerini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Palandöken, şöyle konuştu:

"Ülke, ince ve hassas milli duygularla birlik oldu. Muhalefetiyle, iktidarıyla aynen bizim gibi esnaf oldu herkes. Biz nasıl dükkanımıza gelenin dinini, dilini, mezhebini bilmeyiz, sadece elindeki paraya bakarız, 'Hoş geldin abi, abla' deriz. Şimdi, siyaset böyle bir ortam oldu. Artık kimse birbirine kızmıyor, birbirinden farklı düşünmüyor, Eğer, bayrak tekse, ülke bizimse gerisi teferruat diyor."

Harekatın, başarıyla sonlanmasını dilediğini ifade eden Palandöken, konuşmasının ardından asker selamı verdi.

Toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer de katıldı.

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