İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türkiye her zaman çok güçlü bir ortağımız oldu. Bazen siyasi gerilimler olsa da şunu her zaman anlamakta ve hatırlamakta fayda var; bizler çok farklı konularda yani kültür, güvenlik, göç, kadın, sosyal konular, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda çok farklı alanlarda iş birliği yapıyoruz. Gelecekte bundan daha fazlasını yapmak için dört gözle bekliyoruz." dedi.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 2019 Avrupa Günü etkinliğine katılan Berger, böyle önemli bir günün kutlama programına İzmir'den başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Avrupa Günü'nün yarın olduğunu hatırlatan Berger, "Bu özel gün her zaman AB'nin ne anlama geldiğini düşünmek için bir fırsat oluyor. Hepimiz biliyoruz bu bir barış projesi 2. Dünya Savaşı'nı sonrasında onun küllerinden doğan bir proje. Esas amaç barış, güvenlik, özgürlük ve demokrasiden kurulu bir ortam yaratmak. AB'yi merkezi bir devlet gibi düşünmeyin. Brüksel'den talimatlar alan bir yapı değil. Tam tersine toplulukların topluluğu olarak düşünebileceğiniz bir yapı." diye konuştu.