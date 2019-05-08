İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türkiye her zaman çok güçlü bir ortağımız oldu. Bazen siyasi gerilimler olsa da şunu her zaman anlamakta ve hatırlamakta fayda var; bizler çok farklı konularda yani kültür, güvenlik, göç, kadın, sosyal konular, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda çok farklı alanlarda iş birliği yapıyoruz. Gelecekte bundan daha fazlasını yapmak için dört gözle bekliyoruz." dedi.
İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 2019 Avrupa Günü etkinliğine katılan Berger, böyle önemli bir günün kutlama programına İzmir'den başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Avrupa Günü'nün yarın olduğunu hatırlatan Berger, "Bu özel gün her zaman AB'nin ne anlama geldiğini düşünmek için bir fırsat oluyor. Hepimiz biliyoruz bu bir barış projesi 2. Dünya Savaşı'nı sonrasında onun küllerinden doğan bir proje. Esas amaç barış, güvenlik, özgürlük ve demokrasiden kurulu bir ortam yaratmak. AB'yi merkezi bir devlet gibi düşünmeyin. Brüksel'den talimatlar alan bir yapı değil. Tam tersine toplulukların topluluğu olarak düşünebileceğiniz bir yapı." diye konuştu.
AB'nin dünya sahnesinde de ihtiyaç duyulan bir kuruluş olduğunu savunan Berger, şunları kaydetti:
"Küreselleşmenin yol açtığı sorunlara karşı sistem kurmaya çalışıyoruz. Tek tek üye ülkelerin çözemeyeceği sorunları çözmek için önemli bir kuruluş. Aslında vatandaşlarımız AB'nin sağladığı bütünlüğü arıyorlar. O yüzdenden de Türkiye gibi ortaklarımıza biz de el uzatıyoruz. Bütün konularda Türkiye her zaman çok güçlü bir ortağımız oldu. Bazen siyasi gerilimler olsa da şunu her zaman anlamakta ve hatırlamakta fayda var; bizler çok farklı konularda yani kültür, güvenlik, göç, kadın, sosyal konular, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda çok farklı alanlarda iş birliği yapıyoruz. Gelecekte bundan daha fazlasını yapmak için dört gözle bekliyoruz."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Avrupa Günü'nü kentlerinde büyükelçi ve eşiyle kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
AB'nin sahip olduğu ve üzerine oturduğu değerlerin İzmir'in kültürüne ve yaşam tarzına çok yakın değerler olduğuna dikkati çeken Soyer, "Belki de Türkiye'de bu değerlerin en samimi savunuculuğunu yapacak olan kenttir. Bu nedenle İzmir üzerinden AB ile kurduğumuz ilişkilerin ilerde çok daha gelişeceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Soyer, Berger ve programa katılan konuklar, "Ortak bir gelecek için birlikte çalışıyoruz" temalı AB projelerinin tanıtıldığı açık hava sergisini gezdi.
Avrupa Günü resepsiyonuna giderken Soyer ve Berger bir süre Kordon'da yürüdü.
Berger'in eşi Marilena Georgiadou-Berger ile Soyer'in eşi Neptün Soyer yürüyüş sırasında üzerinde İngilizce ve Türkçe 'birlikte yürüyelim yazan dövizler taşıdı.
Etkinlik, bir restoranda verilen resepsiyon yemeğiyle sona erdi.
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