‘Türkiye Herhangi Bir Amerika Yaptırımına Karşılık Verecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada Amerika’nın herhangi bir yaptırımına Türkiye’nin karşılık vereceğini belirtti. Erdoğan, kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i Kürecik’i de kapatırız ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasını Atv-A para, A Haber, A Haber Radyo, ANews ve A2 ortak yayınında yaptı.

Erdoğan, Türkiye’nin gerekirse Amerikan güçlerince kullanılan üsleri kapatabileceğinin mesajını verdi. Cumhurbaşkanı, “kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız. Türkiye kabile ülkesi değildir” ifadelerini kullandı.

Libya konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye’nin Libya’ya her türlü desteği sağlayacağını belirtti ve Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Trablus’taki yönetime karşı mücadele eden General Hafter’in meşru olmadığını kaydetti.

Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı karasularıyla ilgili anlaşmanın Yunanistan’ı rahatsız ettiğini ancak bunun Türkiye’nin haklarını koruduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin enerji kaynakları ihraç eden ülke olmasını umduğunu ve Türkiye masada olmadan Akdeniz’in doğusunda nihai bir anlaşmanın olmayacağını kaydetti.

