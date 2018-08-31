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Türkiye Heyet Tahrir Şam'ı "terör listesine" aldı

31.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Resmi gazetede yayımlanan karara göre Türkiye, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam örgütünü, daha önce kara listeye aldığı El Nusra'nın güncel hali olarak kabul etti.

Türkiye Heyet Tahrir Şam'ı "terör listesine" aldı

Türkiye Suriye'de faaliyet gösteren silahlı muhalif örgütlerden Heyet Tahrir Şam'ı "terör örgütü listesine" aldı. Resmi gazetede 31 Ağustos Cuma günü yayımlanan kararda, Heyet Tahrir Şam'ın daha önce listeye alınan El Nusra örgütünün güncel ismi olduğuna işaret edildi. Kararda “DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş ve organizasyonlar” başlıklı bölümde yer alan El Nusra adının Heyet Tahrir Şam’ı da kapsayacak şekilde güncellendiği belirtildi.

Daha önce El Kaide'ye bağlı olan ancak 2016'da bu yapıdan ayrıldığını duyuran El Nusra, Fetih Şam ismiyle de faaliyet göstermişti.

Heyet Tahrir Şam, Rusya destekli Suriye ordusunun kapsamlı bir operasyona hazırlandığı Türkiye sınırındaki 3 milyon nüfuslu İdlib vilayetinin yüzde 60'ını kontrol ediyor. Bölgeki muhtemel operasyonun büyük bir göç dalgası yaratmasından endişelenen Ankara'nın diplomatik çözüm çabaları çerçevesinde Heyet Tahrir Şam örgütüyle de müzakerelerde bulunduğu iddia edilmişti. Moskova yönetiminin El Kaide uzantılı olan örgütün kendini lağvetmesi için baskı yaptığı, bunu olası bir operasyonu engellemek için ön şart olarak sunduğu belirtilmişti.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, Türkiye'nin Heyet Tahrir Şam'ı "terör örgütü listesine" almasında Rusya'nın etkisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle yürütülen Astana görüşmeleri çerçevesinde bölgede ateşkesin takibi için gözlem noktaları kurulması kararlaştırılmıştı. Suriye rejiminin olası askeri operasyonuna hazırlık olarak Türkiye'nin bölgede oluşturduğu 12 gözlem noktasına asker takviyesi yaptığı, sınırına da beton bloklarla önlem aldığı belirtiliyor.

Türkiye, İdlib'e bir operasyon düzenlenmesi durumunda ülkeye gelecek mülteci sayısının artacağı endişesiyle bölgede askeri harekâta karşı çıkıyor.

Uzmanlar, sonrasında bölgenin kimin tarafından yönetileceği Türkiye açısından soru işareti olsa da, Ankara'nın Rusya destekli sınırlı bir İdlib operasyonunu kabul edebileceğini düşünüyor. İdlib'i Esad rejiminin kontrol etmesi Türkiye'nin genel Suriye politikasına ters düşse de, Ankara'nın Rusya ile olan yakınlığını korumak isteyeceği düşünülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/GY,JD

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