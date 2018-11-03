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Türkiye "Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliği"nin diyalog ortağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Türkiye'nin Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliğine (IORA) diyalog ortaklığı statüsü için yaptığı başvuru, Güney Afrika'nın Durban kentinde 31 Ekim-2 Kasım'da yapılan IORA Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda kabul edilmiştir" - "IORA'ya diyalog ortaklığımız, büyük ekonomik potansiyeli bulunan Hint Okyanusu bölgesi ve çoğunluğu ile tarihsel yakınlığımız bulunan kıyıdaş ülkelerle ilişkilerimizin güçlendirilmesi, bu meyanda ülkemizin uluslararası ilişkilerinin çeşitlendirilmesi, tanıtımı ve yeni ihracat pazarları arayışı çabalarına katkıda bulunacaktır"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliğine (IORA) diyalog ortaklığının, üye ülkelerle ilişkileri güçlendireceğine ve yeni ihracat pazarları arayış çabalarına katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin IORA'ya diyalog ortaklığı statüsü için yaptığı başvurunun, Güney Afrika'ın Durban kentinde 31 Ekim-2 Kasım'da yapılan IORA Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda kabul edildiği belirtildi.

IORA'nın, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IORA'ya diyalog ortaklığımız, büyük bir ekonomik potansiyeli bulunan Hint Okyanusu bölgesi ve çoğunluğu ile tarihsel yakınlığımız bulunan kıyıdaş ülkelerle ilişkilerimizin güçlendirilmesi, bu meyanda ülkemizin uluslararası ilişkilerinin çeşitlendirilmesi, tanıtımı, yeni ihracat pazarları arayışı çabalarına katkıda bulunacaktır."

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Dışişleri Bakanlığı Hint Okyanusu IORA ihracat Ortaklık Türkiye

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