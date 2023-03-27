Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2024 elemeleri Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi Stefan Kuntz'dan hamle!

Türkiye-Hırvatistan maçı için geri sayım devam ederken EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanan karşılaşmaları yakından takip eden sporseverler karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Milli Takımımız Ermenistan maçından 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşse de 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 üstünlükle ayrılmayı başarmış ve elemelere 3 puanla başlamıştı. Türkiye-Hırvatistan maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Stefan Kuntz milli maçta sistem değişikliği yapacak. İşte, Türkiye-Hırvatistan maçının yayın saati ve kanalı...

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan maçı yarın (28 Mart 2023 Salı günü) saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-Hırvatistan maçı Bursa'daki Timsah Arena'da oynanacak.

Türkiye-Hırvatistan maçını İsveç'li hakem Andreas Ekberg yönetecek.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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