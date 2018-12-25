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Türkiye-Hırvatistan ticaretinde rekor beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan: - "Bu yıl daha fazlasını umuyorduk ama 600 milyon dolara yakın bir meblağ ile ticaret hacmini kapatacağız. Bu da Türkiye-Hırvatistan tarihinin en yüksek rakamı olacak"

ZAGREB (AA) - STİPE MAJİC - Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticaret hacminin yıl sonuna kadar 600 milyon dolara ulaşacağını belirterek, "Bu da Türkiye-Hırvatistan tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.

Hızlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri, iş birliğini ve Hırvatistan'daki Türk yatırımlarını değerlendirdi.

Büyükelçi Hızlan, 2018'in Türkiye-Hırvatistan ilişkileri açısından güzel bir yıl olduğunu vurgulayarak, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin bu ilişkilere ivme kazandırdığını ifade etti.

Kitarovic'in yakın zamanda Türkiye'ye yeni bir resmi ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Hızlan, 2018 yılı içinde çeşitli düzeylerde karşılıklı resmi ziyaretler yapıldığını ve bunun ekonomik ilişkilere olumlu yansıdığını dile getirdi.

Hızlan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 530 milyon dolara ulaştığını anımsatarak, 2018'in ilk yarısında da aynı eğilimin sürdüğünü ve yüzde 30 civarında artış gözlendiğini aktardı.

Hırvatistan'ın Türkiye'ye ihracatında sonraki dönemde bir yavaşlama yaşandığını kaydeden Hızlan, "Yılın ilk 10 ayı itibarıyla değerlendirdiğimizde, 2018'de hala yüzde 11'lik bir toplam ticaret hacmi artışı görüyoruz." dedi.

Hırvatistan'ın Türkiye'ye ihracatında yüzde 13'lük bir azalmanın olduğunu ancak Türkiye'nin bu ülkeye ihracatınındaki yüzde 28'lik artış sonucu ticaret hacminin artıda kalındığını kaydeden Hızlan, "Bu yıl daha fazlasını umuyorduk ama herhalde 600 milyon dolara yakın bir meblağ ile ticaret hacmini kapatacağız. Bu da Türkiye-Hırvatistan tarihinin en yüksek rakamı olacak." ifadelerini kullandı.

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- Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santralini Türk şirketi yaptı

Hırvatistan'daki Türk yatırımlarına da değinen Hızlan, "Seçkin şirketlerimiz Hırvatistan'a güzel bir giriş yapmışlar. Turizm sektöründe, marina işletmesinde ve otelcilikte iyi bir yer edinmişler. Bankacılıkta temsil ediliyoruz. Bir de son dönemde yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız var." diye konuştu.

Büyükelçi Hızlan, Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santralinin de bir Türk şirketi tarafından bitirildiğini aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Hırvatistan'da aktif şekilde faaliyetler yaptığına dikkati çeken Hızlan, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) de Hırvatistan'da Türkçe'nin öğretiminde yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Hızlan, yıl boyunca Türk kültürünün Hırvatistan'da tanıtımı noktasında da çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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