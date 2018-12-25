Türkiye-Hırvatistan ticaretinde rekor beklentisi

ZAGREB (AA) - STİPE MAJİC - Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ticaret hacminin yıl sonuna kadar 600 milyon dolara ulaşacağını belirterek, "Bu da Türkiye-Hırvatistan tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.

Hızlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri, iş birliğini ve Hırvatistan'daki Türk yatırımlarını değerlendirdi.

Büyükelçi Hızlan, 2018'in Türkiye-Hırvatistan ilişkileri açısından güzel bir yıl olduğunu vurgulayarak, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin bu ilişkilere ivme kazandırdığını ifade etti.

Kitarovic'in yakın zamanda Türkiye'ye yeni bir resmi ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Hızlan, 2018 yılı içinde çeşitli düzeylerde karşılıklı resmi ziyaretler yapıldığını ve bunun ekonomik ilişkilere olumlu yansıdığını dile getirdi.

Hızlan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 530 milyon dolara ulaştığını anımsatarak, 2018'in ilk yarısında da aynı eğilimin sürdüğünü ve yüzde 30 civarında artış gözlendiğini aktardı.