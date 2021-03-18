Türkiye hızla yaşlanıyor

Öngörülere göre 2080'de her dört kişiden biri "yaşlı" grubunda yer alacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Yaşlıların nüfusa oranının son beş yılda yüzde 22,5 arttığına işaret edilen raporda 65 yaş üstü kişi sayısının 2015'te 6 milyon 495 bin 239 olduğu ve bu sayının 2020'de 7 milyon 953 bin 555'e çıktığı kaydedildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise son beş yılda yüzde 8,2'den yüzde 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesinin nüfusun yaşlanma göstergesi olduğuna işaret ediliyor. Yaşlanma devam edecek TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor. "Yaşlı" nüfusun yüzde 63,8'lik çoğunluğu 65-74 yaş grubunda yer alırken 85 yaş üstü vatandaşların bu gruptaki oranı yüzde 8,4 olarak kaydedildi. 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 780 kişinin yaşlı nüfustaki oranı ise yüzde 0,1 oldu.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak kaydedilirken bu süre erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda 19,6 yıl oldu. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11 yıl iken 85 yaşında 6 yıl oldu. En "yaşlı" ve en "genç" iller Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8'lik oranla Sinop oldu. Sinop'u yüzde 18,6 ile Kastamonu ve yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı yüzde 3,6 ile Hakkari ve yüzde 4 ile Şanlıurfa izledi. Okuma-yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2015 yılında yüzde 21,9 iken 2019 yılında yüzde 16,9'a geriledi. Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı 2015'teki yüzde 5,4'ten 2019'da yüzde 7'ye yükseldi. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre yaşlı nüfusta yoksulluk oranı, 2015 yılındaki yüzde 18,3'ten 2019'da yüzde 14,2'ye düştü. Ölüm nedenlerinde dolaşım hastalıkları başı çekiyor Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2019 yılında ölen yaşlıların yüzde 41,5'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada ise yüzde 5,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.