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Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları!

29.06.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında Kanada ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 Kanada'nın üstünlüğüyle sona erdi. Filenin Sultanları, bu maçın ardından Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçının canlı yayın bilgileri...

Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları!

Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Filenin Sultanları, bugün Kanada ile kozlarını paylaştı. Kanada, heyecanla takip edilen maçtan 3-1 galip ayrıldı. Türkiye, şimdi de Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçının canlı yayın bilgileri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TÜRKİYE HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Hollanda voleybol maçı 30 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ (TRTSPOR)

TRT SPOR HD

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 11054

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4

Audio PID : 1703

Video PID : 1603

Kapsama Alanı : Batı

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye
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