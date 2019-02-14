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"Türkiye hükümetinin endişeleri göz önünde bulundurulmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: (2) - "Türkiye hükümetinin de endişeleri göz önünde bulundurulmalıdır" - "ABD'nin Suriye'deki DEAŞ teröristlerini Suriye içinde başka noktalara naklettiğini, bazılarını da Afganistan'a taşıdığını gösteren haberler var"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konusunda Türkiye hükümetinin endişelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "Bu endişeleri anlıyoruz ancak Suriye hükümeti ile iş birliğinin bu kaygıları gidermenin en sürdürülebilir yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Soçi'de düzenlenen Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı'nın açılışında konuşan Ruhani, Suriye'deki tüm terör örgütleriyle kökleri kazınana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani, "ABD'nin Suriye'deki DEAŞ teröristlerini ülke içinde başka noktalara naklettiğini, bazılarını da Afganistan'a taşıdığını gösteren haberler var. Siyonist rejim (İsrail) de Suriye'deki terör örgütlerine destek oluyor. Siyonist rejimin Suriye'de başına buyruk hareketleri uluslararası güvenliği tehdit ediyor." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye'nin geçen yıl İdlib konusunda anlaşma imzaladığını ve Tahran'ın da bunu desteklediğini belirten Ruhani, "Astana sürecinin aktörleri olarak Suriye'deki insani krizin önüne geçmek üzere bu anlaşmayı destekledik ancak bu anlaşmanın son gelişmeler ışığında uygulanması gerektiği ele alınmalıdır. 'El-Nusra' teröristleri, bu anlaşma imzalandığında bölgenin yüzde 40'ına sahipti. Şu anda (el-Nusra) sivillerin bölgesinden çıkmadı. Bilakis, İdlib'in yüzde 90'ını ele geçirdiler. El-Nusra teröristleri, adlarını değiştirerek ve sivillerin arasına gizlenerek kendilerini Suriye hükümetinin meşru hedefi olmaktan koruyamaz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirerek, ABD birliklerinin, Suriye hükümetinin izni olmadan ve uluslararası hukuku çiğneyerek bu ülkeye girip toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

Washington'ın Suriye'den en kısa zamanda çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, Fırat'ın kuzeyi ve doğusundaki bölgelerde Suriye hükümetinin kontrolünü artırması gerektiğini dile getirdi.

Ruhani, Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin kaygılarına değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye hükümetinin de endişeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu endişeleri anlıyoruz ancak Suriye hükümeti ile iş birliğinin bu kaygıları gidermenin en sürdürülebilir yol olduğuna inanıyoruz. İran tarafından da desteklenen 1998 yılında Suriye ve Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması, her iki tarafın endişelerini gidermeyi sağlayabilir. İran, geçmişte olduğu gibi Rusya ile Suriye ve Türkiye arasında ara buluculuk rolünü üstlenebilir. Suriye hükümetinin rızası olmadan atılacak her adımın ülkedeki krizi daha da karmaşık hale getireceğine inanıyoruz."

Suriye halkına ve hükümetine, ülkelerini yeniden inşa etmeleri için zemin hazırlanmasının önemine dikkati çeken Ruhani, "Suriye'nin şimdi yeniden inşa konusunda hepimize ihtiyacı var. Siyasi meseleleri ve savaş süresince gerçekleşmeyen hedefleri öne sürerek bu yeniden yapılandırma sürecini ertelemek, yalnızca krizin çözümünü uzatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

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