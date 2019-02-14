"Türkiye hükümetinin endişeleri göz önünde bulundurulmalı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konusunda Türkiye hükümetinin endişelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, "Bu endişeleri anlıyoruz ancak Suriye hükümeti ile iş birliğinin bu kaygıları gidermenin en sürdürülebilir yol olduğuna inanıyoruz." dedi.

Soçi'de düzenlenen Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı'nın açılışında konuşan Ruhani, Suriye'deki tüm terör örgütleriyle kökleri kazınana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani, "ABD'nin Suriye'deki DEAŞ teröristlerini ülke içinde başka noktalara naklettiğini, bazılarını da Afganistan'a taşıdığını gösteren haberler var. Siyonist rejim (İsrail) de Suriye'deki terör örgütlerine destek oluyor. Siyonist rejimin Suriye'de başına buyruk hareketleri uluslararası güvenliği tehdit ediyor." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye'nin geçen yıl İdlib konusunda anlaşma imzaladığını ve Tahran'ın da bunu desteklediğini belirten Ruhani, "Astana sürecinin aktörleri olarak Suriye'deki insani krizin önüne geçmek üzere bu anlaşmayı destekledik ancak bu anlaşmanın son gelişmeler ışığında uygulanması gerektiği ele alınmalıdır. 'El-Nusra' teröristleri, bu anlaşma imzalandığında bölgenin yüzde 40'ına sahipti. Şu anda (el-Nusra) sivillerin bölgesinden çıkmadı. Bilakis, İdlib'in yüzde 90'ını ele geçirdiler. El-Nusra teröristleri, adlarını değiştirerek ve sivillerin arasına gizlenerek kendilerini Suriye hükümetinin meşru hedefi olmaktan koruyamaz." ifadelerini kullandı.