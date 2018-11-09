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TÜRKİYE 'HUZUR 8' DENETİMİ İSTANBUL'DA BAŞLADI -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Türkiye 'Huzur 8' denetimleri İstanbul'da başladı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Türkiye 'Huzur 8' denetimleri İstanbul'da başladı. 39 ilçede gerçekleştirilen denetimler kapsamında kurulan noktalarda ekipler şüphelendikleri araçları durdurup, ararken, şüpheli kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıyor.

Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Shadow da aramalara katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Meydandaki arama noktası
-Polis ekiplerinden detay
-Araçların durdurulması
-Polis köpeğinden görüntü
-Detaylar

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