Türkiye 'Huzur 8' denetimi İstanbul'da başladı -1

Zeki GÜNAL-İSTANBUL (DHA)-TÜRKİYE 'Huzur 8' denetimleri İstanbul'da başladı. 39 ilçede gerçekleştirilen denetimler kapsamında kurulan noktalarda ekipler şüphelendikleri araçları durdurup, ararken, şüpheli kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıyor. Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Shadow da aramalara katıldı.
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