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 "TÜRKİYE HUZUR GÜVEN" DENETİMİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.
Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer poliler ise araçlarda arama yaptı. Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin araçları durdurması
-Araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolleri
-Araçlarda yapılan aramalar
-'Lucky' isimli dedektör köpeğin arama yapması
-Genel ve detaylar

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